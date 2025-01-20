3 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek o maçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 21-23 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Futbolseverler temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta 7. maçlarına çıkacak.
Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.
Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..
Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçları hangi kanalda?
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları TRT 1'de şifresiz yayınlanacak. İşte maç programı...
21 Ocak Salı
18:30 Galatasaray - Dinamo Kiev (TRT 1)
22 Ocak Çarşamba
18: 30 Beşiktaş - Athletic Bilbao (TRT 1)
23 Ocak Perşembe
20:45 Fenerbahçe - Lyon (TRT 1)