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3 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek o maçlar...

3 dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte futbolseverleri ekrana kilitleyecek o maçlar... Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte takımlarımızın Avrupa Ligi maçlarının programı...