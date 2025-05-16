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Meteoroloji kaynaklarından Ege Bölgesi için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın saatte 80 ila 100 kilometre arasında hamleli esmesi beklendiği belirtildi.

60 KİLO ALTI DİKKAT!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kuvvetli rüzgarın gelişini duyurdu.

60 yaş altı vatandaşlara uyarıda bulunan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aman 60 Kilo Altı Dikkat! Cuma öğlen saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Rüzgarın hamleleri zaman zaman 80-100 kilometre hıza ulaşabilir. Bu kuvvetli rüzgar günlük hayatta aksaklıklara neden olabilir."