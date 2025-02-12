3 maç TRT Spor'da şifresiz! 12 Şubat şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
TRT Spor TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 12 Şubat Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
12 Şubat Çarşamba
14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)
17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)
20:00 Amed SK - Bandırmaspor (TRT Spor)