3 Ocak reyting sonuçları: Survivor All Star yine rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
3 Ocak Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.