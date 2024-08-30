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30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs...

30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs... 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?