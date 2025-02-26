30 yıllık devir kapandı: Türkiye’nin en büyük temizlik şirketi batıyor!

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30 yıldır Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren temizlik devi iflas ile burun burana geldi. Türkiye’nin en büyük temizlik şirketleri arasında yer alan Nemkar Temizlik ürünleri son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılara daha fazla dayanamadı.

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme söz konusu konkordato talebi hakkında, Nemkar Temizlik Ürünleri ile ilgili 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle geçici mühlet kararının uzatılmasına karar verdi.

Uzatılan geçici mühlet sürecinde ise mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin görevine devam edilmesine karar verildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, aynı zamanda temizlik şirketi hakkında, bağlı şirketlere yönelik tüm ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a dayalı olarak yapılan takipler de dâhil olmak üzere, firmanın mallarına yönelik ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak.

Ayrıca şirketin gayrimenkulleri ve diğer mülkleri üzerinde 3. şahıslara devri ve temlikinin engellenmesine yönelik tedbirler de alındı. Mahkeme, şirketin mal varlıkları üzerine ayni ve şahsi hak tesis edilmesinin de önüne geçilmesini kararlaştırdı.

Geçici mühletin uzatılması göz önünde bulundurularak, konkordato talebine ilişkin davanın duruşması 25 Mart 2025 tarihine ertelendi.