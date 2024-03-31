31 Mart Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler 31 Mart 2024 Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

31 Mart Pazar günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Pazar günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Premier Lig

16:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion

18:30 Manchester City - Arsenal

La Liga

15:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano

17:15 Girona - Real Betis

19:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad

22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao

Ligue 1

14:00 Lorient - Brest

16:00 Nice - Nantes

16:00 Clermont - Toulouse

16:00 Le Havre - Montpellier

18:05 RC Strasbourg - Rennes

21:45 Marsilya - PSG

Bundesliga

16:30 Augsburg - Köln

18:30 Stuttgart - Heidenheim

20:30 Bochum - Darmstadt 98

Yunanistan Süper Ligi

18:00 Panathinaikos - PAOK

20:30 AEK Atina - Olympiakos

20:30 Aris Saloniki - Lamia