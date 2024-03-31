31 Mart Pazar maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
31 Mart Pazar günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Pazar günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Premier Lig
16:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion
18:30 Manchester City - Arsenal
La Liga
15:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano
17:15 Girona - Real Betis
19:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad
22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao
Ligue 1
14:00 Lorient - Brest
16:00 Nice - Nantes
16:00 Clermont - Toulouse
16:00 Le Havre - Montpellier
18:05 RC Strasbourg - Rennes
21:45 Marsilya - PSG
Bundesliga
16:30 Augsburg - Köln
18:30 Stuttgart - Heidenheim
20:30 Bochum - Darmstadt 98
Yunanistan Süper Ligi
18:00 Panathinaikos - PAOK
20:30 AEK Atina - Olympiakos
20:30 Aris Saloniki - Lamia