32. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM ön başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından toplam 12 bin polis alımına dair başvurular 21 Kasım-9 Aralık tarihinde gerçekleşmişti.

Polis olmak isteyen adaylar 32. Dönem POMEM başvurusunun gerçekleştirmelerinin ardından gözler sonuç tarihine odaklanmıştı.

Ön başvuruyu gerçekleştiren binlerce aday POMEM sınavına girmeye hak kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Peki, 32. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl öğrenilir?

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında tamamlanmıştır. Başvurulara, 335'i Şehit veya görevi malulü olanların eş veya listesi kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın, önlisans kayıtlı 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 gün katıldı. 32. dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü erişime açıldı.

POMEM SONUÇ SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar, ortaya çıkan e-Devlet şifreleriyle www.pa.edu.tr internet adresinden görüntüleyebilir.

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