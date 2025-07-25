4 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

TRT Spor, futbolseverlere adeta bir şölen sunmaya hazırlanıyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandanda hazırlık maçlarında boy gösteriyorlar.
Liglerin başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler hazırlık maçları ile futbol özlemlerini gidermeye çalışıyor.
TRT Spor, Temmuz ayının son haftasında birbirinden zorlu mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara getirmeye hazırlanıyor.
İşte maç programı...
26 Temmuz Cumartesi
14.30 Liverpool-Milan (TRT Spor)
27 Temmuz Pazar
14.30 Arsenal-Newcastle (TRT Spor)
31 Temmuz Perşembe
14.30 Arsenal-Tottenham (TRT Spor)
3 Ağustos Pazar
14.00 Tottenham-Newcastle (TRT Spor)