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4 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

TRT Spor, temmuz ayının son haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte şifresiz ekrana gelecek hazırlık maçlarının programı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
25.07.2025 10:12
4 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte maç programı...

TRT Spor, futbolseverlere adeta bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandanda hazırlık maçlarında boy gösteriyorlar.

Liglerin başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler hazırlık maçları ile futbol özlemlerini gidermeye çalışıyor.

TRT Spor, Temmuz ayının son haftasında birbirinden zorlu mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara getirmeye hazırlanıyor.

İşte maç programı...

26 Temmuz Cumartesi

14.30 Liverpool-Milan (TRT Spor)

27 Temmuz Pazar

14.30 Arsenal-Newcastle (TRT Spor)

31 Temmuz Perşembe

14.30 Arsenal-Tottenham (TRT Spor)

3 Ağustos Pazar

14.00 Tottenham-Newcastle (TRT Spor)

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