43 yıllık turşucunun sırrı: Bir miktar eklemek yetiyor! Kış boyu kütür kütür kalıyor 43 yıllık turşucu, turşu kurmanın tüyosunu duyurdu. Meğer içine bir miktar bunu eklemek yetiyormuş. Bu yöntemle kış boyu turşular kütür kütür kalıyor.

Haber Merkezi

Kış aylarında sofralarımızı süsleyen kornişon turşusu, lezzeti kadar sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bu turşu, zengin probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemine de önemli katkılarda bulunuyor.

Kornişon turşusu, lahanadan fasulyeye kadar birçok turşu çeşidi arasında en popüler olanlardan biri.

Hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de yemeklerin yanında mükemmel bir eşlikçi olan kornişon, evde yapılabilecek en pratik turşulardan.

Siz de kendi kornişon turşunuzu yapmak istiyorsanız bu yöntemi deneyin. Ne bozuluyor ne de yumuşuyor.

MAYDONOZ KÜFLENMEYİ ÖNLÜYOR

Kornişon turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli adımlardan biri, malzemelerin kavanoza doğru bir şekilde yerleştirilmesidir.

En önemli detay ise kavanozun en üstüne 1-2 tutam maydanoz eklemek.

Kavanozun en üst kısmına eklenen maydanoz, yalnızca lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda turşunun yüzeyinde oluşabilecek küflenmenin önüne geçer.

Kavanozunuz dolduğunda, su, sirke ve tuz karışımını dökerek turşunuzu kurabilirsiniz.