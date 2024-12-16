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50 yıllık rekabet! Galatasaray-Trabzonspor maçı o kanalda şifresiz...

50 yıllık rekabet! Galatasaray-Trabzonspor maçı o kanalda şifresiz... Rams Park'ta gerçekleşecek olan müsabakayı kaçırmak istemeyen futbol severler, GS-TS maçını şifresiz izleyeceklerini o kanalı araştırıyor. İşte maçın saati ve şifresiz yayınlanacak olan kanal...