50 yıllık rekabet! Galatasaray-Trabzonspor maçı o kanalda şifresiz...

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Rams Park'ta oynanacak kritik mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.
Karşılaşmanın oynanmasına saatler kala, "Galatasaray- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Müsabakayı şifresiz izlemek isteyenler, yayın kuruluşunu araştırıyor. Peki, GS-TS maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
İşte Galatasaray- Trabzonspor maçının saati ve yayın kanalı...
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 16 ARALIK 2024:
Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Üyeliği olanlar maçı şifresiz olarak izleyebilecek.
Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.