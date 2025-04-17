52.000 TL’si olana tapu verilecek! Yetişen kapıyor

Haber Merkezi

Ev hayali kuranlar için yüz güldüren bir haber geldi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Beypazarı ilçesinde oldukça uygun fiyatlı bir konut alanını satışa sundu.

Hazine’ye ait taşınmazlar arasında yer alan bu arsa, sadece 52.000 TL’lik tahmini bedelle ihale edilecek.

İHALE DETAYLARI BELLİ OLDU

İhalenin teminat bedeli 15.600 TL olarak belirlenirken, taşınmazın yüzölçümü ise 28 metrekare. Kendi evini inşa etmek isteyen ya da yatırım yapmayı düşünenler için oldukça cazip bir seçenek sunuluyor.

İhale 7 Mayıs 2025’te gerçekleşecek ve teklif verme işlemleri saat 10.45’te başlayacak.