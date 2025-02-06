6 Şubat 2025 Türkiye-İzlanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yağmur Uçar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, İzlanda'da oynanan ilk maçı 72-65 kazanmıştı.

Kocaeli'nde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaşacak milli takım, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 445. sınavını verecek.

Basketbol severler, maç detaylarını yakından takip ediyor.

Peki, Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye A Milli Kadın Basketbol maçı detayları...

TÜRKİYE-İZLANDA 6 ŞUBAT 2025 BASKETBOL MAÇI

Türkiye-İzlanda milli maçı, 6 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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Yağmur Uçar
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