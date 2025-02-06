6 Şubat 2025 Türkiye-İzlanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı ağırlayacak.
Ay-yıldızlılar, İzlanda'da oynanan ilk maçı 72-65 kazanmıştı.
Kocaeli'nde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda rakibiyle karşılaşacak milli takım, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 445. sınavını verecek.
Basketbol severler, maç detaylarını yakından takip ediyor.
Peki, Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye A Milli Kadın Basketbol maçı detayları...
TÜRKİYE-İZLANDA 6 ŞUBAT 2025 BASKETBOL MAÇI
Türkiye-İzlanda milli maçı, 6 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.