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6 Şubat 2025 Türkiye-İzlanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6 Şubat 2025 Türkiye-İzlanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 445. resmi maçına, bugün 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İzlanda karşısında çıkacak. Peki; Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...