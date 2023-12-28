65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalktı mı? Toplu taşıma 2024'te ücresiz mi? 2024 yılında 65 yaş üzeri için ücretsiz toplu taşıma uygulamasının devam edip etmeyeceği merak uyandırmıştı. İşte merakla beklenen sorunun yanıtı...

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65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği verilmesi 2024’e sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.

Bu hizmetten faydalanan vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma uygulamasının yeni yılda devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı.

Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden faydalanan milyonlarca vatandaş bu uygulamanın akıbetini öğrenmek istiyor.

Peki 2024 yılında 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma uygulaması devam edecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Ücretsiz ulaşım desteği devam edecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: ÜCRETSİZ SEYAHAT KAPSAMINDA YAPILACAK GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen” ibaresi “verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

Söz konusu yönetmelikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca verilen desteğin devam edeceği belirtildi. 65 yaş üzeri vatandaşlar 2024 yılında da toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacak.