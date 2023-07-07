662. Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne’de 2141 pehlivanın katılımı ile başlıyor. İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakalarının detayları..

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Bu yıl 662. kez düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne toplamda 2141 pehlivan kayıt yaptırdı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 53 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün saat 18.30'da Kırkpınar'ın açılış programı gerçekleşecek. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak. Güreş müsabakaları ise 8 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.