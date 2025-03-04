8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 4,5 ve 6 Mart şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT Spor'un 4,5 ve 6 Mart Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
4 Mart Salı
16:00 Manisa FK - Iğdır FK
20:30 Amed SK - Gençlerbirliği
5 Mart Çarşamba
13:30 Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16:00 Çorum FK - Boluspor
20:30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
6 Mart Perşembe
13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor
16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor
20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor