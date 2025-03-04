8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 4,5 ve 6 Mart şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 4,5 ve 6 Mart Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

4 Mart Salı

16:00 Manisa FK - Iğdır FK

20:30 Amed SK - Gençlerbirliği

5 Mart Çarşamba

13:30 Keçiörengücü - Esenler Erokspor

16:00 Çorum FK - Boluspor

20:30 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

6 Mart Perşembe

13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor

16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor

20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor