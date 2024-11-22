8 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte şifresiz izlenecek maçlar...

Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta olduğu gibi bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolseverler her hafta TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

22-25 Kasım tarihleri arasında Trendyol 1.Lig'de oynanacak 8 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak yayınlayacağı maçları sizler için derledik.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

22 Kasım Cuma

20:00 Pendikspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

23 Kasım Cumartesi



13:30 Keçiörengücü - Manisa FK (TRT Spor)

16:00 Boluspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

19:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

24 Kasım Pazar



13:30 Erzurumspor FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

16:00 Adanaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Kocaelispor - Bandırmaspor (TRT Spor)

25 Kasım Pazartesi

20:00 Iğdır FK - Amed SK (TRT Spor)