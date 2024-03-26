A101'de Ramazan Bayramı indirimi: Şekerler yerini aldı; İşte fiyatları...

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A101 mağazaları, müşterilerine harika bir fırsat sunmaya hazırlanıyor!
Yeni ürünlerle dolu ve indirimli fiyatlarla dolup taşan 'Aldın Aldın' kataloğu, 28 Mart Perşembe günü raflardaki yerini alacak.
"Harca Harca Bitmez" sloganıyla tanıdığımız A101, yine herkesin yüzünü güldürecek bir indirim dalgasıyla geliyor.
28 Mart'ta başlayacak olan 'Aldın Aldın' kataloğunda bayram şekerlerinden atıştırmalıklara, bakliyattan içeceklere ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.
Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler A101 mağazalarına akın edecek.
İşte A101 28 Mart aktüel ürünler…