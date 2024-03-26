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A101'de Ramazan Bayramı indirimi: Şekerler yerini aldı; İşte fiyatları...

A101'de Ramazan Bayramı indirimi: Şekerler yerini aldı; İşte fiyatları... Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, en çok tercih edilen market zinciri A101 hazırlıklara başladı. Bayram şekerleri A101 mağazalarında yerini alıyor. 28 Mart'tan itibaren indirimli bir şekilde alıcılarıyla buluşacak. İşte A101 28 Mart aktüel ürünler...