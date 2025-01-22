ABD'de doğumla vatandaşlık hakkı bitti mi 2025? Trump tek kalemde sildi!

Yağmur Dinç

ABD'de doğum yapmak, vatandaşlık hakkı kazanmak adına sıkça tercih ediliyordu.

Ülkede 'doğum turizmi' olarak da bilinen uygulama ile ünlülerin de aralarında bulunduğu pek çok isim, doğum yaklaşırken ABD'ye seyahat ediyor ve doğacak çocuklarına vatandaşlık için doğumu burada gerçekleştiriyordu.

Ancak göçmen karşıtı politikaların sıkılaştırılması ile doğum hakkı da tartışmalara açıldı.

157 yıldır uygulamada olan 'doğumla vatandaşlık hakkı', ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile sonlandırıldı.

Peki; ABD'de doğumla vatandaşlık bitti mi, iptal mi edildi? İşte gelişmeler...

ABD'DE DOĞUMLA VATANDAŞLIK İPTALİ 2025

ABD Anayasası'na göre, anne babanın vatandaşlığına bakılmaksızın ABD sınırları içinde doğan tüm çocuklar 'jus soli' denilen 'doğum hakkı vatandaşlığı' ile ABD vatandaşı oluyordu.

Anayasa'nın 9 Temmuz 1868'de kabul edilen 14. değişikliği ile de 'doğumla vatandaşlık hakkı' garanti edilmişti.

Dün Başkanlık yeminini ederek resmen göreve başlayan Donald Trump'ın ilk işlerinden biri de 157 yıldır uygulamada olan Anayasa maddesini geçersiz kılmak oldu.

Trump, ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.