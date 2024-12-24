AB’ye gireceğini duyan tasını tarağını toplayıp gidiyor! O ülkeye göç akını yaşanıyor

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Son dönemlerde Türkiye’den ayrılan vatandaşların ilk adresi Avrupa Birliği üyeliği sürecinde olan o ülke oluyor.

Türkiye’den göç edenlerin sayısında yaşanan artış sonrası en çok tercih edilen ülkeleri de ortaya çıkardı. Özellikle ortak kültürel bağlar nedeniyle tercih edilen ülkede hatırı sayılır bir Türk nüfusu da bulunuyor.

Avrupa Birliği üyelik sürecinde olması nedeniyle de sıklıkla tercih edilen ülkede adeta son yılların göç rekoru kırılıyor.

TASINI TARAĞINI TOPLAYAN GİDİYOR!

Gazetepencere’de yer alan habere göre Türkiye’den çeşitli sebeplerle ayrılan vatandaşların ilk tercihleri arasında artık Kuzey Makedonya’da yer alıyor.

Göç hareketinin yeni bir merkezi haline gelen Kuzey Makedonya’nın tercih edilmesinde ki en büyük sebep ise Avrupa Birliği üyelik sürecinde olması.

Ayrıca Kuzey Makedonya’yı Türk vatandaşları için cazip kılan başlıca nedenler arasında düşük yaşam maliyeti, daha sakin bir yaşam tarzı da yer alıyor. Ayrıca, ülkedeki Türk nüfusunun varlığı ve ortak kültürel bağlar, uyum sürecini kolaylaştırıyor.