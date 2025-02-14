Açık artırmaya çıktı! 50 yıllık Lamborghini’nin değeri dudak uçuklattı

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Amelia Adası Otomobil Müzayedesi’nde bu kez 1971 model bir Lamborghini açık artırmaya çıkıyor. Yalnızca 150 tane üretilmiş olan oldukça nadir bu model araba koleksiyonerlerinin hedefi haline gelmiş durumda.

Koleksiyonerlerin yoğun ilgi göstereceği tahmin edilen 1971 model olan Lamborghini Miura P400 SV'nin açık artırmaya çıkış fiyatı dudak uçuklattı.

70’li yıllarda sınırlı üretilmiş olan bu araba oldukça nadir bir parça olarak görülen bu araba birçok önemli yarış pilotlarının şoför koltuğuna oturduğu arabalar arasında yer alıyor.

180 MİLYON LİRAYA ALICISINI ARIYOR

Amelia Müzayedesi’nde açık artırmaya çıkmaya hazırlanan V12 motora sahip olan Lamborghini Miura P400’ün satış fiyatının ise 4 milyon paund yani yaklaşık 180 milyon lira olacağı öngörülüyor.

2014-2016 yılları arasında titizlikle yapılan restorasyonun maliyetinin ise 250 bin pound yani yaklaşık 11 milyon lira olması arabanın değerini gözler önüne seriyor.