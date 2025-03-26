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Acil uyarı: Bu hazır çorbalar raflardan kaldırılıyor! İşte sebebi

Acil uyarı: Bu hazır çorbalar raflardan kaldırılıyor! İşte sebebi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı hazır çorbalarda sağlığı tehdit eden bakterilerin yer aldığını duyurdu. Şirket, bu ürünleri acil olarak geri çağırdı.