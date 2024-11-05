Adanalılar yaptı! Lezzeti Dubai çikolatasını unutturacak...

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Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir popülarite yakalayan Dubai çikolatası deneyen çoğu kişinin lezzet onayını almayı başaran lezzetler arasındaki yerini almışken çeşitli bölgelerden rakip lezzetlerde yapılmaya başlandı.

Her ne kadar Dubai çikolatası olarak popülerleşen ürünün içindeki asıl lezzet ise Kilis’in coğrafi işaret belgesiyle tescilli olan ‘Cennet Çamuru’.

Ülkemizin tescilli lezzetiyle ortaya çıkan bu ürün Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik tarafından yeniden yorumlandı. Dubai çikolatasına rakip olacak lezzetler arasında böylece Adana Çikolatası da dahil oldu.

YERLİ VE MİLLİ TAT!

Kısa sürede sosyal medyada ve müşterileri arasında popüler hale gelen lezzetler, “yerli ve milli” bir tat olarak ilgi gördü.

Adana çikolatasının üreticisi Zeynep Geyik, “Dubai çikolatası çok Dubai olarak nam saldı. Bizde talepler üzerine yapmaya başladık ama bu çikolatanın içerisindeki ürün Kilis’e ait coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru’. Biz bu ürünün satışını Adana Çikolatası olarak yapıyoruz. Şu anda yoğun talep var. Gelen misafirlerimizin hoşuna gitti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dubai çikolatasının ün kazanmasının en büyük lezzet kaynağı olan iç dolgusu hakkında da konuşan Geyik, “İç dolgusunu 'Adana Bombası'nda da denedik. Fıstık bizim, şeker bizim, kadayıf bizim. Kendi ürünlerimizi yurtdışında pazarlatmak yerine kendi ülkemizde bu ürünlere sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.