AdBlue nedir? AdBlue ne işe yarar?

Hüseyin Topuz

Günümüzde çevre kirliliği ve hava kalitesinin korunması, otomotiv sektöründe önemli bir konu haline gelmiştir.

Özellikle dizel araçlardan kaynaklanan zararlı gazların azaltılması için çeşitli teknolojiler geliştirilmektedir.

Bu teknolojilerden biri de AdBlue sistemidir. AdBlue, dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını düşürerek çevreye daha az zarar vermesini sağlayan özel bir sıvıdır.

Peki, AdBlue nedir ve nasıl çalışır? İşte detaylar...

AdBlue nedir?

AdBlue, dizel motorlu araçlarda kullanılan bir emisyon azaltma sıvısıdır. %32,5 üre ve %67,5 deiyonize sudan oluşan bu sıvı, SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemiyle çalışarak zararlı azot oksit emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.

AdBlue ne işe yarar?

AdBlue, egzoz gazlarına püskürtülerek kimyasal bir reaksiyon başlatır ve azot oksitleri, zararsız azot ve su buharına dönüştürür. Bu sayede, dizel araçların çevreye verdiği zarar azaltılır ve Euro 6 gibi emisyon standartlarına uyumluluk sağlanır.

Kullanımı, ağır vasıtalar başta olmak üzere hafif ticari araçlar ve binek otomobillerde de yaygınlaşmaktadır.