Ajda bilezikler geride kaldı! Başak bilezikleri gören eşine koşuyor… İşte fiyatları

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Altın takı dünyasında yeni bir dönem başlıyor!
Başak altın bilezikler, özellikle doğadan esinlenen ve zarafetiyle göz kamaştıran tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Geleneksel Türk takıları arasında özel bir yere sahip olan bu bilezikler, özellikle şıklığıyla ön plana çıkıyor.
Başak altın bilezikler, herkesin tarzına ve isteğine uygun olarak kişiye özel tasarlanıyor.
22 ayar altından üretilen bu özel bilezikler, 20 ile 100 gram arasında değişen gramaj seçenekleriyle sunuluyor.
Doğanın güzelliklerini bileklerinizde taşımak istiyorsanız, hemen başak bilezik modellerini inceleyin. İşte fiyatları…
Başak bilezik fiyatları
20 gram 22 ayar Altın Başak Burma Bilezik fiyatı: 45.262,78 TL
20 gram 14 ayar Altın Başak Burma Bilezik fiyatı: 43.249,24 TL