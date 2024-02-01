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Ajda bilezikler geride kaldı! Başak bilezikleri gören eşine koşuyor… İşte fiyatları

Ajda bilezikler geride kaldı! Başak bilezikleri gören eşine koşuyor… İşte fiyatları Altın takı tutkunları için harika bir haber var! Ajda bileziğin ardından şimdi de doğadan ilham alan başak bilezik modelleri trend olmaya başladı. Doğallığı ve zarafeti bir araya getiren bu özel tasarımlar, özellikle eşine sürpriz yapmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor. İşte başak bilezik fiyatları…