Akaryakıtta pompa fiyatı değişiyor! Depoları fulleyin… Yılbaşının ardından benzin ve motorine gelen ÖTV zammının ardından LPG’ye yeni zam yolda. İşte, zamlı fiyatı…

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Son dakika gelişmelerine göre, otogaz (LPG) fiyatlarında bu geceden itibaren uyguulanacak bir zam yapılacak.

Bu zam ile birlikte LPG’de pompa fiyatları 20 liranın üstünden açılacak.

LPG zammı…

Akaryakıt fiyatlarına uygulanan ÖTV zamları 3 Ocak itibari ile uygulanmaya başlanmıştı. Otogaz grubuna ÖTV zammı 1,00 TL’lik fiyat artışına neden olmuştu.

20 lira seviyelerine yaklaşan LPG fiyatlarına, otogaz grubuna yapılan zamlarına ardından bu gece itibari ile 37 kuruşluk zam yapılacak. Yapılacak zam ile birlikte LPG fiyatları 20 TL’nin üzerine çıkacak.

17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul'da benzin litre fiyatları 36,78 TL ile 36,87 TL, motorin 38,93 TL ile 39,03 TL, LPG (Otogaz) ise 19,73 TL ile 19,49 TL arasında değişiyor.

Ankara'da benzin litre fiyatı 37,50 TL, motorin 39,69 TL, LPG (Otogaz) ise 19,89 TL.

İzmir'de benzin 37,69 TL, motorin 39,91 TL, LPG (Otogaz) ise 19,91 TL.