Akıncı İHA nedir? Akıncı İHA özellikleri neler? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin enkazını bulan Akıncı İHA dünyanın gündemine oturdu. İşte Akıncı İHA hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji harikası Akıncı, dünya kamuoyunun bir kez daha gündemine oturdu.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri, dün Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.

Kaza yapan helikopterin enkazını ise Türkiye'den havalanan Akıncı İHA buldu.

Yaşanan bu olayların ardından Akıncı İHA hakkında aramalar hız kazandı. Akıncı İHA'nın özellikleri merak uyandırdı.

İşte Akıncı İHA hakkında merak edilenler...

Akıncı İHA nedir?

Baykar Bayraktar Akıncı, Türkiye merkezli savunma sanayi firması Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık (HALE) sınıfı sahip silahlı insansız hava aracıdır.

İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişlerdir. Akıncı, iki turboprop motoru ile 5500+ kg azami kalkış ağırlığı sahiptir. Bunun 1350+ kilogramı faydalı yükten oluşur.

Hava-hava muharebesi yapabildiği için, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da adlandırılmaktadır. Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve millî olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radar ile donatılmıştır.

Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı 3 farklı varyantı bulunmaktadır.

Teknik özellikleri

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun M.

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Yükseklik: 4.1 mt.

Uzunluk: 12.2 mt.

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Operasyonel İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Maksimum irtifa: 45.118 feet

İtki Tipi: 2 x 850 / 2 x 750 HP / 2 x 450 HP Turboprop Motor