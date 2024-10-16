Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu dördüncü hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü maçında Salı günü Kızılyıldız’ı konuk etti.

Scottie Wilbekin, Marko Guduric ve Tarık Biberovic’ten yoksun mücadele eden sarı lacivertliler, rakibine 57-76 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek.

Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 17 Ekim Perşembe (yarın) günü saat 20:30’da başlayacak.

Über Arena’da oynanacak zorlu mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Alberto Baena (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.