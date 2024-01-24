Aleyna Tilki Photoshop'u abarttı! Bikinili pozları olay oldu… Genç şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer yaptığı shop ile gündem oldu. Shopu abartan güzel şarkıcı bakın ayağına neler yapmış…

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Genç yaşında şöhreti yakalamayı başaran Aleyna Tilki, Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Medyanın gündeme sıkça oturan Aleyna Tilki bu sefer sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Genç şarkıcının yaz aylarında yaptığı bikinili pozlardaki detay sonradan ortaya çıktı. Tilki’nin paylaştığı karelerdeki ayakları dikkatleri üzerine çekti. Genç şarkıcı bu detay ile sosyal medyanın diline düştü.

Tilki, yaz aylarında cesur bikinili pozlarını paylaşmış ancak o dönemde karelerdeki detay gözlerden kaçmıştı. Güzel şarkıcının paylaştığı bazı karelerde ayaklarındaki detay shopu fazla kaçırdığını gösterdi.

İşte o paylaşımlar…

Dikkat çeken detay...

Gündeme bomba gibi düşen o karelerde ayaklarına bir photoshop uygulanıp uygulanmadığı henüz bilinmiyor olsa da genç şarkıcının photoshop müdahaleleri de yadsınamaz bir gerçek. İşte, Aleyna Tilki'nin paylaşımlarında dikkat çeken ve sosyal medyada acımasız yorumlara neden olan o detay...