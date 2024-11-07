Altın düşmeye devam ediyor! 7 Kasım 2024 gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 7 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.932 TL
Satış: 2.933 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.861 TL
Satış: 4.972 TL
Yarım altın
Alış: 9.693 TL
Satış: 9.945 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.146 TL
Satış: 20.450 TL