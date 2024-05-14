Altın o madenlerin yanında sönük kalıyor! İşte, bulanı zengin eden o madenler… Doğada altından daha değerli olan birçok maden bulunur. Her ne kadar günümüzde yatırım odağı olarak altın tercih ediliyor olsa da o madenler bulunduğunda altından daha çok kazandırıyor. İşte, değeri altını geride bırakan o madenler…

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Altın ve gümüş gibi herkes tarafından bilinen değerli madenlerin yanı sıra bir de doğada bulunan ve bilinen değerli madenlere kıyasla değeri daha fazla olan birçok metallerde keşfedilmeye devam ediliyor.

Altına ve gümüşe kıyasla madenciliğinin zorluğu ve nadir olmaları kendilerini daha değerli kılmalarını sağlar. Tam da bu noktada altın ve gümüşün yanı sıra değeriyle onları geride bırakan bu madenler 1 gramının değeri dudak uçuklatıyor.

Altın ve gümüşe yatırım yapmanın yanı sıra, daha az bilinen ancak yüksek kaliteli çeşitli metaller de piyasada faaliyet göstermektedir. Bakın söz konusu olan bu dünyanın en değerli madenleri nelermiş…

Paladyum

Paladyum platine benzer, Pd sembolü ile tanımlanabilir ve atom numarası 46'dır. Paladyum, 1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından keşfedilmiştir ve değerli metallerin arasında önemli bir yer tutmaktadır. Beyaz altın üretiminde kullanılan paladyum nadir ve değerli bir metaldir.

Rodyum

Rodyum periyodik tabloda Rh sembolü ile temsil edilir ve atom numarası da 45 olan elementtir. Rodyum platin grubuna aittir ve nadir bir gümüş metalidir. Rodyum, alaşımlarda katalizör olarak platinle birlikte kullanılır ve dünyadaki en pahalı metallerden biridir.

İridyum

İridyumun sembolü Ir olup atom numarası 77 olan kimyasal bir elementtir. Gümüşi beyaz iridyum, platin grubunun bir geçiş metali şeklinde bilinir. İridyum son derece sert ve kırılgan olduğundan yüksek sıcaklıklarda da korozyona karşı dayanıklıdır.

Rutenyum

Rutenyum, sembolü Ru ve atom numarası da 44 olan kimyasal bir elementtir. Gümüşi kaba bir metal olan rutenyum, elektrokaplama endüstrisinde ve katalizör şeklinde kullanılır. Nadir Rutenyum nadir bir metaldir.

Trityum

Tritium veya trityum, tiyatrolarda, okullarda ve işyerlerinde kurtarma işaretlerinde kullanılan maddedir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca trityum ÇIKIŞ işareti var. Trityumun kendine has özellikleri vardır ve nadir bir madde şeklinde dikkat çekmektedir.