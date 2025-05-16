Altın satışlarında yeni dönem: Tüm kuyumcularda tamamen zorunlu olacak!

Haber Merkezi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunun heyecanı dört bir yanı sardı. Gelinlikten mobilyaya kadar pek çok sektör hareketlenirken, gözler yine altın vitrinlerine çevrildi.

Türkiye genelinde binlerce kuyumcu, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ve yatırımcıların akınına uğrarken; sektörde devrim niteliğinde bir değişiklik gündemde: Tüm altınlara barkod uygulaması geliyor!

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki tüm kuyumcularda yakın zamanda barkod sistemine geçileceğini duyurdu.

Sönmez'e göre bu uygulama, son yıllarda artış gösteren sahte altın vakalarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yeni sistemle birlikte, satışa sunulan her altın üründe üretici bilgileri, ayar, gramaj ve sertifika detayları barkodla takip edilebilecek.

GÜVENLİĞİ ARTIRACAK!

Türkiye’de altına olan geleneksel bağlılık, hem evliliklerde bir gelenek olarak hem de ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli liman olarak altına ilgiyi yüksek tutuyor. Ancak bu yoğun talep, sahte ürün riskini de beraberinde getiriyor.

Tam da bu nedenle, barkod sistemine geçilmesi sadece güvenliği değil, tüketici bilincini ve sektörel şeffaflığı da artırması hedefleniyor.