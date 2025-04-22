Altın uçuşa geçti! 22 Nisan 2025 Salı güncel altın fiyatları

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.

Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 22 Nisan 2025 Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 4.288 TL

Satış: 4.289 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.792 TL

Satış: 6.947 TL

Yarım altın

Alış: 13.541 TL

Satış: 13.894 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 28.155 TL

Satış: 28.580 TL