Altın uçuşa geçti! 22 Nisan 2025 Salı güncel altın fiyatları

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 22 Nisan 2025 Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 4.288 TL
Satış: 4.289 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.792 TL
Satış: 6.947 TL
Yarım altın
Alış: 13.541 TL
Satış: 13.894 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.155 TL
Satış: 28.580 TL