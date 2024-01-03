Altından daha nadir! Öğrenen çaktırmadan alıyor... Emtia piyasasında yatırımcıların yeni gözdesi, altını geride bırakmaya hazırlanıyor. Oldukça nadir bulunan bu maden, son günlerde en parlak dönemini yaşıyor.

ensonhaber.com

Yatırım denilince geleneksellikten uzaklaşamayanlar için ilk seçenek "altın" oluyor.

Altın yükselişini sürdürürken, fiyatlarındaki dalgalanmaları takip etmek de nabız arttırıyor.

Tek bir madene odaklanmak istemeyen yatırımcılar, yeni hazinelere göz atıyor.

Son dönemlerde iyice parlayanlardan birisi ise öne çıktı.

Analistlerin raporlarına göre, Paladyum Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık kazancını sağladı.

Altını sollayacak

Paladyum, altına kıyasla 30 kat daha nadir bulunan bir metal olarak dikkat çekiyor.

Genellikle elektronik ve endüstriyel ürünlerin imalatında kullanılan paladyum; diş hekimliği, tıp, kimyasal uygulamalar, mücevher ve yeraltı suyu arıtımı gibi alanlarda da öne çıkıyor.

Yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenlerin gözüne kestirdiği paladyum, fiziki olarak satın alınamaz.

Paladyum madeni için Borsa İstanbul aracılığı ile değerli maden bölümüne girerek de yatırım yapılabilir. Bunun haricinde ise bazı özel ve devlet bankalarından yatırım yapılabilir.