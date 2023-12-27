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Ankara kararıyor! O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 27 Aralık elektrik kesinti listesi...

Ankara kararıyor! O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 27 Aralık elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte 27 Aralık elektrik kesintileri…