Ankara'da elektrik kesintisi: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! 19 Ağustos elektrik kesinti listesi...
Editör: Seda Yeşilyurt

tedarik şirketlerinden “BAŞKENT” kentte yaşanacak güncel elektrik kesintilerinin bilgisini Ankaralı vatandaşlarla paylaşıyor.

Ankara’da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerini gün ve sürelerini bildiren Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü ile ilgili bilgiler geldi.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK…

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara’da yaşanacak elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA