Anne babalar dikkat: Bu kıyafetler yasaklandı! Yanıklara sebep oluyor

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ABD merkezli BuddyLove markası, çocuklara yönelik ürettiği Mini Danica Loungewear pijama setlerini yanık riski nedeniyle piyasadan toplatma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ürünlerin alev alma ihtimali taşıdığı ve bu durumun ciddi yaralanma veya ölüm riski barındırdığı belirtildi.

Geri çağırma, özellikle ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) çocuk tekstil ürünleri için belirlediği yanmazlık standartlarını karşılamayan ürünleri kapsıyor.

HEMEN İADE EDİN

Ebeveynlerin, çocuklarının güvenliği için bu ürünleri derhal kullanımdan kaldırmaları ve firmayla iletişime geçerek iade etmeleri isteniyor.

BuddyLove, kullanıcı mağduriyetini en aza indirmek adına ücretsiz iade ve geri ödeme süreci başlattığını da duyurdu.