Apartman sakinleri dikkat! 1 Nisan’da başlıyor artık tamamen zorunlu

Haber Merkezi

Apartman sakinlerini yakından ilgilendiren yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğ ile TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı 01 Nisan 2025 tarihi itibarıyla zorunlu standart olarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

Hali hazırda uygulamada olan eski ısı kuralları standartlarında, ülkemizde binaların sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimlerine yönelik sınırlamalar getiriyordu.

Ancak bu durum dolayısıyla sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği için esaslı bir iyileştirme talebi oluşmuyordu. Yeni standart ile binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanması dönemi sona eriyor.

1 NİSAN’DA BAŞLIYOR

1 Nisan’da uygulamaya alınacak yeni standartlar kapsamında artık binalar ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak.

Söz konusu revizyon ile tüketicilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra inşa edilecek binalarda daha az enerji harcanması hedefleniyor.

Türkiye gazetesine konuşan ve bu çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomisinin de kazanacağını belirten sektör temsilcileri “Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m2 yıldan 70-90 kWh/m2 yıl seviyelerine düşecek” ifadelerini kullandılar.