Apple 2024’te yenilik üzerine yenilik yapacak! İddialı ürünler geliyor… Ürünlerinde yaptığı yeniliklerle adından söz ettirmeyi başaran ve çoğu kişinin tercih ettiği bir marka haline gelen Apple 2024 yılında bakın nasıl yeniliklerle karşımızda olacak. İşte yapılacak yeniliklerve ürünler…

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Apple her yıl Haziran ve Eylül aylarında hem yeni ürünlerini hem de yeni yazılımlarını tanıtıyor. Geliştirdiği her ürün ile büyük beğeni toplamayı başaran markanın 2024 yılında yapacağı yenilikler ise merak konusu.

Yaptığı her değişiklik ile teknoloji meraklılarını şaşırtmayı başaran marka bakın hangi ürünleri ve yeni yazılımlılarını 2024 yılında kullanıcılarıyla buluşturma olasılığı ile gelecek…

Vision Pro

Apple'ın, Vision Pro'ya kadar belki de daha önce hakkında bu kadar çok konuştuğumuz bir ürünü olmamıştı ancak sonunda, şirketin önümüzdeki aylarda bu ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelmesi sabırsızlıkla beklenirken belli ki 2024'te bir süre gündemimiz Vision Pro olacak. Apple için yaklaşık on yıldır ilk büyük yeni ürün kategorisi olan bu karma gerçeklik gözlüğü herkes tarafından merakla bekleniyor.

Apple'ın Vision Pro'yu Haziran 2023'teki WWDC'de duyurmasından bu yana ürün hakkında sızıntılar ve haberler gelmeye devam ediyor. İlk etapta geliştiriciler Vision Pro'yu denemeye davet edildi, ardından da basın mensuplarının bir kısmı ürünü inceledi. Her iki durumda da geri bildirimler son derece olumlu oldu.

iPhone 16 serisi

iPhone 16 serisine dair ilk detayları geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Öncelikle, söylentiler kasa tasarımında birkaç değişikliğe işaret ediyor. Buna kameraya hızlı erişim sağlayabilecek yeni bir "yakalama" butonu da dahil.

Ayrıca "eylem" butonunun Pro modellerle sınırlı kalmak yerine tüm seriye gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, bazı butonlar dokunmatik teknolojiye geçiş yapabilir ve Pro telefonlarda daha da iyi yakınlaştırma mümkün olabilir gibi duruyor. iPhone 16 ailesinin A18 çipine sahip olacağı da paylaşılanlar arasında.

Yepyeni bir iPhone SE

Apple'ın daha uygun fiyatlı bir modeli olarak tanımladığı iPhone SE'nin bu sene 4. versiyonunu çıkarması mümkün gözüküyor.

Cihaz için hem içte hem de dışta bir dizi değişiklik bekleniyor. İddialara göre kalın çerçeveler ve Ana Ekran düğmesiyle gelen mevcut görünümü yerine cihaz, Face ID'li tamamen ekranlı bir tasarıma sahip olacak. Diğer yandan OLED ekran, 48 megapiksel kamera ve hızlı bir çipe sahip olabilir. Sızıntılara göre cihaz iPhone 14 gibi bir tasarıma sahip olabilir gibi duruyor.

M3 çipli MacBook Air

Apple 15 inç MacBook Air'i piyasaya sürdüğünde, bazı değişiklikler yapsa da hem büyük hem de küçük modeller önceki nesil M2 çipe bağlı kalmıştı. Bu durum 2024 yılında değişecek gibi duruyor; zira önümüzdeki aylarda MacBook Air'ın kayda değer bir performans artışı sağlayacak olan M3 çiplerle donatıldığını göreceğimiz iddia ediliyor.

Apple Watch X

Yeni bir Apple Watch modeli ile 2024 yılını bitirmemek olmaz. Apple Watch X, microLED ekrana, bir ton yeni sağlık özelliğine ve daha fazlasına sahip olacağı söyleniyor. Apple Watch X'in 2024'te piyasaya sürüleceği kesin olmasa da bu yeni cihazla bu sene içinde de tanışabiliriz gibi duruyor.

OLED ekranlı iPad Pro

Son olarak iPad Pro'nun 2024 yılında OLED ekranla gelmesi bekleniyor. OLED daha derin siyahlar, daha yüksek yenileme hızları ve daha iyi pil verimliliği sunuyor.