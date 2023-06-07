Apple VR gözlük fiyatı 2023: Apple Vision Pro gözlük nedir, ne işe yarıyor? Özellikleri şoke etti... Teknoloji devi Apple, sanal gerçeklik dünyasına da adım attı. "Vision Pro" adlı VR gözlüğünü tanıtan Apple, kullanıcıların dikkatini çekti. Peki, Apple VR gözlük nedir ne işe yarıyor? Apple Vision Pro sanal gözlük ne kadar, kaç TL?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, yeni ürünü ile gündemde.

Uzun bir süredir merakla beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, tüm dünyaya tanıtıldı.

Gerçek ve dijital dünyayı harmanlayan Apple Vision Pro gözlük, özellikleriyle dikkat çekti.

Apple kullanıcılarını meraklandıran VR gözlük, visionOS işletim sistemi ile çalışacak.

Gözlük hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak.

Apple CEO'su Tim Cook'un açılış konuşmasında gözlüğün "gerçek dünyayla sanal dünyayı kusursuz bir şekilde harmanladığını" söyledi.

Şirket gözlüğü "ilk giyilebilir bilgisayar" olarak tanıttı.

Peki, Apple Vision Pro gözlük nedir ne işe yarıyor? Apple VR gözlük fiyatı ne kadar? İşte Vision Pro özellikleri ve fiyatı...

Apple Vision Pro gözlük özellikleri

Kullanıcılar gözlükle film izleyebilecek, telefonlarındakine benzer uygulamaları kullanabilecek, yazı yazabilecek. Yani bir dizüstü bilgisayarla yapılan birçok basit işlemi yapabilecek.

Cihazda yer alan yüksek çözünürlüklü ekran hem cihazlarınızdaki uygulamaları tek bir yerde topluyor hem de eğer dışarıdan birisiyle iletişim kurmanız gerekirse göz teması kurmanıza olanak tanıyor.

EyeSight sistemine dayanan bu özellik temelde cihazı takan kişinin gözlerinin dışarıdan görünmesini sağlıyor.

Apple'ın oyun platformu için hazırlanan mobil oyunları destekleyen cihaz, Xbox ve PlayStation kontrolcüleriyle oyun oynatabiliyor.

Vision Pro'da yerleşik bir hoparlör sistemi bulunuyor. Bu sayede izlenen ya da görüntülenen içeriğin sesini net bir şekilde almayı sağlıyor.

Apple VR gözlük fiyatı ne kadar?

Apple Vision Pro fiyatı 3.499 dolar olarak açıklandı.

Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarından itibaren satışa sunulacak. Vision Pro, yalnızca ABD'deki Apple perakende mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye'ye ise ne zaman geleceği henüz belli değil.