Apple’dan daha ucuz! A101’e iPhone 16 Pro Max geldi; işte fiyatı…

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Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101, bu hafta iPhone 16 Pro Max getirdi.

iPhone 16 Pro Max, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımı ile kullanıcıları etkileyen bir model olarak piyasada büyük ses getirmişti.

A101, bu cihazı cazip fiyatlarla müşterilerine sunarak, Apple’ın lüks telefonunu daha fazla kişinin ulaşabileceği hale getirdi.

A101'in Aldın Aldın Kataloğu’nda yer alan bu fırsat, telefon almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Katalogda ayrıca, başka elektronik ürünlerden ev gereçlerine kadar birçok farklı indirimli ürün yer aldı.

İşte iPhone 16 Pro Max’in A101’de satışa sunulan fiyatı: