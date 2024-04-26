Araba farının altındaki bu detay bakın ne işe yarıyor Bazı arabaların farının altında küçük bir kapak bulunur. Birçok sürücü arabasının farının altındaki bu kapağı fark etmemiştir. Bakın o kapak aslında ne işe yarıyor...

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Arabanızı kullandığınızda, her şeyin nasıl çalıştığına dair pek çok detayı kaçırabilirsiniz.

Farlar, kaput altındaki motor, lastikler...

Peki ya farın altında küçük bir alan olduğunu biliyor muydunuz?

Bazı arabalardaki farın altında bu küçük ama önemli kapağı görmüşsünüzdür. Peki, bu kapağın ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Bakın aslında o kapağın altında ne yatıyor…

Farın altındaki bu detayın amacı...

Arabanızın farlarının altında ufak bir detayı fark ettiniz mi hiç? Evet, o küçük dikdörtgen kapak! İşte bu kapak far yıkama sistemiyle ilgili.

Özellikle yoğun ışık veren farlar, zamanla toz ve kir kaplanabilir. Bu da farların ışık verimini azaltarak sürüş güvenliğinizi olumsuz etkileyebilir.

Bu sistem sayesinde farlarınızın temizliği için su püskürtülüp, ardından sileceklerle farlarınız tekrar parlatılır.