Araba koltuklarındaki bu parçanın sırrı ortaya çıktı: Meğer hayat kurtarıyormuş

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Araç güvenliği denince hemen herkesin aklına ilk olarak hava yastıkları, emniyet kemerleri, ABS ve ESP sistemleri gelir.

Ancak pek çok sürücünün göz ardı ettiği, hatta hiç fark etmediği bir detay daha var. Koltuk başlıklarındaki metal çubuklar…

Görünüşte sadece başlığı koltuğa sabitleyen basit birer bağlantı gibi duran bu çubuklar, aslında acil durumlarda hayat kurtarıcı bir role sahip.

Üstelik bu işlev, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Koltuk başlıklarının iki yanında bulunan uzun ve sağlam metal çubuklar, yalnızca başınızı yaslamanız için değil, acil durumlarda cam kırmak amacıyla da kullanılabiliyor.

Araç içerisinde yangın, su baskını ya da kaza sonrası sıkışma gibi durumlar yaşandığında, camları elle kırmak çoğu zaman imkansız hale gelir.

Başlık kolaylıkla yerinden çıkarılarak, çubukların uçlarıyla cam kenarına kuvvetlice vurulduğunda, camın kırılması sağlanabiliyor. Bu sayede araçtan çıkış mümkün hale geliyor.