Arabada sigara içen yandı! Yeni dönem başlıyor, artık ceza kesilecek

Haber Merkezi

Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren yeni uygulama gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Almanya’da uygulanmaya başlanması planlanan uygulama kapsamında artık araç içinde sigara içilmesi tarihe karışıyor.

Sigara içme alışkanlığına karşı önemli bir adım olarak değerlendirilen bu yasağa uymayanları ise para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Özellikle çocukların ve hamile kadınların bulunduğu araçlarda sigara içilmesini yasaklayan yeni bir düzenleme için düğmeye basılması dikkat çekti.

Düzenlemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, uygulama sayesinde hem pasif içiciliğin önüne geçilmesi hem de trafik güvenliği artırılması hedefleniyor.

UYAMAYAN CEZALANDIRLACAK!

Yeni düzenlemeyle birlikte, araçta çocuk veya hamile kadın varken sigara içen sürücülere idari para cezası uygulanacak.

Bu cezaların miktarı, eyaletlere göre 500 Euro (18 bin TL) ile 3.000 Euro (111 bin 341 TL) arasında değişecek. Yani, sürücüler bir sigara için binlerce Euro ceza ödemek durumunda kalacak.

Ayrıca, yanan bir sigarayı pencereden dışarı atan herkes, eyalete bağlı olarak 100 Euro'ya kadar para cezası veya bir puan cezası riskiyle de karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Aynı zamanda trafikte yer alan araçlar da tehlikeye atılırsa 60 Euro'luk bir para cezası da ek olarak uygulanacağı belirtiliyor.