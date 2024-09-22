Araçlarda yeni sistem! Artık sıfır araçlarda da zorunlu olacak... Bakanlık tarafından sıfır araçlarda da zorunlu hale getirildi. Ticari araçlarda zorunlu olarak uygulanmaya başlayacak olan o sistem verilen yeni karar sonrası sıfır araçlarda da uygulanmaya başlayacak.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasının daha etkin izlenmesi amacıyla ticari araçlarda başlatacağı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) kapsamını genişletti.

Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre UTTS kapsamına sadece ticari araçlar değil aynı zamanda sıfır araçlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanılan araçlarda dahil edildi.

Plaka bilgilerini manuel olarak girilmesini ortadan kaldıran UTTS ile birlikte rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiye mücadele edilmesi hedefleniyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

1 Temmuz 2025'ten itibaren satılacak sıfır taşıtlara UTTS dahil olma ve bu sistem kapsamında TTB takılması zorunluluğu olacak. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemlerini kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025'e kadar TTB takılması zorunluluğu kapsamında olacak.

UTTS sisteminin, vergi mükelleflerinin iş amaçlı kullandığı araçlarda 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle devreye girecek. Söz konusu sistemin araçlara taktırılması için son tarih ise 31 Aralık 2024 olarak belirtildi.