Araştırma ortaya koydu: Bu burçların ömürleri kısa sürüyor

Haber Merkezi

ABD merkezli bir araştırma ekibi, burçlar ile yaşam süresi arasındaki olası ilişkiyi mercek altına aldı.

50 bin kişinin doğum ve ölüm tarihlerini karşılaştıran bilim insanları, astrolojik işaretlerin ömür uzunluğu üzerinde etkili olabileceğini öne sürdü.

Yapılan analizlerde bazı burçların ortalama olarak daha uzun yaşadığı, bazılarının ise yaşam beklentisinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Araştırma sonuçları, burçlara dayalı olarak yapılan yaşam süresi derecelendirmesini de beraberinde getirdi.

Uzmanlar bu verilerin tamamen kader belirleyici olmadığını ancak bazı psikolojik ve yaşam tarzı eğilimlerinin burçlara göre değişkenlik gösterebileceğini ifade etti.

İşte yapılan araştırmaya göre en az yaşayan burçlar:

EN KISA YAŞAYAN BURÇ

Akrep burcunda doğan bireylerin yaşam süresi, diğer burçlara göre daha kısa olabilir. Araştırmalara göre, Akreplerin ortalama yaşam süresi 63 yıl olarak kaydediliyor.

Astrologlar bu durumu Akrep burcunun karakteristik özelliklerine bağlıyor. Duygularını bastırma eğiliminde olan Akrepler, özellikle öfke, stres ve duygusal yüklerini dışa vurmakta zorlanıyor. Bu da uzun vadede hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca Akreplerin sağlık sorunlarını göz ardı etmeye ve doktora gitmek yerine dayanmayı tercih etmeye daha yatkın olduğu da belirtiliyor. Uzmanlar, bu davranış biçiminin kronik hastalıkların ilerlemesine ve erken yaşta sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Diğer burçların ortalama yaşam süreleri:

Kova: 72 yıl

Yengeç ve Yay: 73 yıl

Aslan: 74 yıl

Balık: 75 yıl

Oğlak ve Boğa: 80’li yaşlar

Başak: 80-85 ve üzeri

İkizler: 85 ve üzeri