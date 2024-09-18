Arka Sokaklar’da gönderme üstüne gönderme! Tıpkı onun gibi... Uzun yıllardır soluksuz izlenen nadir yapımlar arasında olan Arka Sokaklar’da Dilan Polat göndermesinin ardından bu kez o isme yapılan gönderme gündem oldu.

Haber Merkezi

Kanal D ekranlarında 19 sezondur seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar heyecanla izlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yönetmen değişikliğiyle gündeme gelen reyting rekortmeni dizi medyada büyük yankı getiren olaylara yaptığı göndermelerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat olayında da dizide yapılan gönderme dikkatleri çekmişti.

BU KEZ SEDAT PEKER GÖNDERMESİ YAPILDI...

Arka Sokaklar kadrosuna bir önceki sezon Tefik Moralı karakteriyle dahil olan Ferit Aktuğ’un yer aldığı sahnede çektiği videolar ile oldukça konuşulan o isme gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Yayınlanan yeni bölümde Tevfik Moralı karakterinin bir otel odasında videolar çekip yayınladığı sahne o ismin yıllar önce YouTube'ta yayınladığı ve uzunca bir süre gündemden düşmeyen videolarına benzetildi.

Karakterin çektiği videoda "Baktım hapis yolu göründü yurtdışına kaçtım. Bu videoda kanun adamı diye saydığınız makamına unvanına güvenip bir halt sandığınız adamların gerçek yüzünü göstereceğim" demesi dikkatlerin yoğunlaşmasına neden oldu.