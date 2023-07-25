Aşure ne zamana kadar yapılır? Aşure bitiş günü 2023! Muharrem ayı içinde yer alan Aşure Günü için alışveriş yapacak olanlar, bitiş tarihini de araştırıyor. Bu kapsamda "Aşure ne zamana kadar yapılır, son gün ne zaman" gibi sorular sorgulanıyor. İşte 2023 Aşure tarihleri...

Müslümanlar için kutsal aylardan biri olan Muharrem, içerisinde Aşure Günü'nü de barındırıyor.

Muharrem ayının 10.günü başlayan Aşure Günü için müminler mutfağa giriyor.

Aşure zamanını kaçırmak istemeyenler ise bitiş tarihini sorguluyor.

Bolluk ve bereket için kaynayan aşure kazanlarını boş bırakmak istemeyenler, "2023 Aşure ne zaman bitecek", "Aşure son günü ne zaman", "Ne zamana kadar aşure yapılır" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, aşure günü ne zaman ayın kaçında bitecek? Aşure ayın kaçına kadar yapılır? İşte yanıtı...

Aşure bitiş tarihi 2023

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günü yani 8 Ağustos 2022 Pazartesi başladı. Aşure dağıtımı ise muharrem ayının son gününe kadar yani 27 Ağustos 2022 Cumartesi gününe kadar yapılabiliyor.