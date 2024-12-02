ATA AÖF sınav sonuçları: AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) 2024-2025 öğretim dönemi güz yarıyılı ara (vize) sınavları 30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti.
Vize sınavlarına katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci sonuç tarihleri hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı.
ATA AÖF’te eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alan sınav sonuç tarihleri büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Kasım - 01 Aralık 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilen sınavların sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacağı biliniyor.
Adaylar sınavdaki başarı puanlarını ATA AÖF öğrenci sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.