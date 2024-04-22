ATV ve A Spor'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan A Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
A Spor, Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda adım adım finale doğru gidilirken yarı final maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları ATV ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Peki, ATV ve A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
23 Nisan Salı
20:30 Ankaragücü - Beşiktaş (ATV)
24 Nisan Çarşamba
20:30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (A Spor)